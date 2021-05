Ils sont facilement reconnaissable du fait de la couleur bleue , on les appelle aussi les « cristallins ». Leurs cellules sont taillées dans un grand bloc de cristal. Elles possèdent un très bon rendement au m2 et vendus en panneaux solaires en kit Ils sont essentiellement dans des espace plus petit.On peut les reconnaître grâce aux formes de cristaux visibles en surface. Leurs cellules sont fabriquées à base de silicium généralement issu du recyclage.